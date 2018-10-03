'Gökbörü' Adanalı sanatseverlerle buluştu

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Prof. Dr. Birsen Çeken’in 'Gökbörü' isimli resim sergisine katıldıAdana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın küratör olarak görev alan Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Birsen Çeken, Türk mitolojisinde 100 yılda bir ortaya çıktığına inanılan yol gösterici mavi kurt anlamına gelen Gökbörü efsanesinden yola çıkarak mavi gözlü Atatürk’ü tasvir ettiği 'Gökbörü' resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.Serginin açılışında Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Türk mitolojisinde 'Gökbörü' isminin hikayesinden bahsetti. Tülek’in konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada Adana’da böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaptı. Sözlü, Azerbaycanlıların ‘ince sanat’ olarak nitelendirdiği sanatın gerçekten insan ruhunu incelttiğini belirtti. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Sözlü, sergideki tüm eserleri ilgiyle inceledi.

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