Göğebakan üçüncü kez seçildi

ERZURUM () ERZURUM Barosu Başkanlığı'na yeniden Talat Göğebakan seçildi. Göğebakan, üçüncü kez Baro Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Palandöken'deki Palan Hotel'de yapılan 47'nci Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar sandık başına gitti. İlk gün adayların konuşmalarıyla geçti. Pazar günü 3 sandıkta 403 avukatın oy kullandığı seçimlerde Talat Göğebakan 137, Uğur Kızılkaya 130, İzzettin Genç 60, Mustafa Çelebi (56) ve Haktan Avnik (15) oy alırken 5 oyda boş çıktı. Gün boyu süren seçim sonrası üçüncü kez başkan seçilen Talat Göğebakan tebrikleri kabul etti.

Seçimlerde bir konuşma yapan Baro Başkanı Talat Göğebakan bugüne kadar birlikte çalıştığı yönetim kurulu ve baro çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin onuru ve gururu içinde olduklarını belirten Göğebakan şunları söyledi:

"Baromuzun bugün 47"nci Olağan Genel Kurulu'nda avukat arkadaşlarımız oyları ile bana baro başkanlığı görevini üçüncü kez tevdi etmişlerdir. Bu seçim süresince yarışan adayları tebrik ediyorum. Meslektaşlarımız örnek bir seçim sergiledi. Görevim süresince tarafsızlığımızı koruyarak tüm meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Meslektaşlarımızı her platformda başarı ile temsil ettik ve hak ettikleri saygıyı görmeleri için çaba sarf ettik. Kısa sürede Türkiye'nin en aktif barolarından biri olarak insan hakları, temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda kararlı duruşumuzdan taviz vermedik. Ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunlar karşısında devletimizin birlik ve beraberliği yönünde tavır koyduk. Erzurum Barosu her yerde hak mücadelesi verdi. Herkesin hakkının koruyucusu oldu. Meslektaşlarımız bugün kararını verdi. Mücadeleyi aynen sürdüreceğiz. Üçüncü kez bana bu görevi veren meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen her iki dönemde olduğu gibi bu dönemde de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte baroyu daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum."

Talat Göğebakan'ın üçüncü kez Başkan seçildiği seçimlerde yönetim kurulu üyeliğine, Tuba Çetin, İlknur Sarcan, Adem Kaya, Zühal Önalan, Mesut Öner, Ayhan Yürekseven, Serkan İnce, Gülden Taştan, Tolga Terzioğlu ve Fatih Topçu. Türkiye Barolar Birgiliği Üst Kurul Delegelerine Tuncer Aktaş, Fatime Alkan, Uğur Alkuş ve Nesrullah Avar. Disiplin Kurulu Üyeliklerine Tuncay Kılınboz, Halit Çelik, Bilge Mutlu Bilge, Esra Yılmaz, Kadriye Cadırcı ve Mahmut Binici ile Denetleme Kurulu Adaylığına Özal Gürkan Soykan ve Eren Fırat Tutar getirildi.

Seçimlerden sonra Başkan Talat Göğbekan'ı ilk tebrik edenlerden biri de oğlu Gökalp oldu. Babasının boynuna sarılan Gökalp, "Baba seninle gurur duyuyoruz" dedi

