Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Göğebakan, "Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı Ulasal Egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.TBMM'nin açılışının 98'nci yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Göğebakan, bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" esası üzerine teşekkül eden TBMM'nin, 23 Nisan 1920'de açılmasıyla Türk tarihinde yeni dönemin başladığını anımsatan Başkan Talat Göğebakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde sürdürülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaştığını kaydetti. Göğebakan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı Ulasal Egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."

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