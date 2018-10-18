'Godot'yu Beklerkeni Beklerken'e alkış

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT), 'Zümrüdüanka'dan sonra 'Godot'yu Beklerkeni Beklerken' adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.

ADT'nin sahnelediği 'Godot'yu Beklerkeni Beklerken' adlı oyunun prömiyeri Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dave Hanson'un yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, İlhan Yazar'ın yönettiği eser de Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün, Gökçesu Ulukut rol aldı. Eserde, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in 'Godot'yu Beklerken' oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıkları, hayatları boyunca görünmeye çalışan, ama görünmez olarak kalanların umutları, beklentileri, hayalleri, aktörlerin yaşadıkları zorluklar anlatıldı.

Kostüm tasarımını Funda Gülmez, ışık tasarımını Halit Akgül, müzik tasarımını da Ali Erel'in hazırladığı eserde, Kerem Yücel reji yardımcılığı, İsmican Ekinci sahne amirliği, Mustafa Sencar, Bülent Kabaağaç dekor, Bekir Sıdık Yüksel aksesuar, Hakan Doğan, Mehmet Irmak ışık kumanda, Tuğba Baykara suflöz görevlerini üstlendi.

Yoğun ilgi gören oyun sonunda izleyenler ADT oyuncularını uzun süre ayakta alkışladı. ADT Müdürü Alpay Aksun oyun sonunda izleyicileri selamlayarak sanatseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

'Godot'yu Beklerkeni Beklerken', 19- 20- 24- 25- 27 Ekim'de de sahnelenecek.

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