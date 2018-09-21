Göçükte yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamını yitiren işçi Harun Alptekin'in (48) cenazesi toprağa verildi.

Keçiborlu ilçesine bağlı Çukurören köyüne içme suyu sağlamak amacıyla dağda çalışma yapan DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesi kazı yaparken dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kazı alanında bulunan DSİ'de işçi Harun Alptekin toprak altında kaldı. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri ile DSİ Bölge Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. DSİ yetkilileri de olayı haber alır almaz Çukurören köyüne hareket etti. Yapılan çalışmalar sonrası toprak altında kalan Harun Alptekin'e ulaşıldı. Yaşam belirtisi göstermeyen Alptekin'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi.

Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli olan Harun Alptekin için DSİ'de tören düzenlendi. Törene, Bölge Müdürü Mahmut Berber, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve DSİ personeli katıldı. Alptekin'in cenazesi daha sonra Çukurören köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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