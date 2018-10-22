Göçmenlerle buluştu birlik beraberlik mesajı verdi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği'nce düzenlenen kahvaltıda hemşerileriyle bir araya geldi. Sındır, "Balkanlar ve Rumeli sadece coğrafi bir bölgeden ibaret değildir. Balkanlar ve Rumeli köklü bir tarih, görkemli bir kültürdür. El ele yaşatacağız" dedi.

Balkan kültürünü, kültürleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değinen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Bölgemizde, Balkanlar’da, Türkiyemizde kardeşçe bir yaşam ve kalıcı barış için bağlarımızı güçlendireceğiz. Balkan kültürünü, kültürlerimizi yaşatmak için el ele olacağız ve kültürlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak da hepimizin görevi. Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkez’i, Arnavut’u, Boşnak’ı, Kürdü, Türk'ü bizler aynıyız, biriz ve hepimiz bayrağımızın altında yaşamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bunu kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Türkiye'nin bugün zor bir dönemden geçtiğini öne süren Sındır, "Dedesi, babası, ya da kendisi Balkanlar’dan, Rumeli’den, sınırlarımız dışından göçmek zorunda kalan soydaşlarımız yurt kaybetmenin ne demek olduğunu bilir. Balkanlar ve Rumeli sadece coğrafi bir bölgeden ibaret değildir. Balkanlar ve Rumeli köklü bir tarih, görkemli bir kültürdür, Balkanlar acının, kanın, gözyaşının hikayesidir. Ve Rumeli ve Balkanlar bizim kültürümüzün, bizim tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

İZMİR, ()

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