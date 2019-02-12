Göçmen çocuklar için çalıştay

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Avrupa ülkelerinin Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan savaşın yıkıcılığına Türkiye kadar yakından tanık olamadıklarını ileri sürdü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Swabish Gmünd Üniversitesi ve Gavle ve De Calabria Üniversitesi iş birliğinde Göçmen Çocuklar Çalıştayı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan MSKÜ Rektörü Hüseyin Çiçek, insanlık tarihi boyunca toplumsal çatışmaların ve iç savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çiçek, "Alıştıkları kültürden, ülkelerinden, evlerinden koparak göç etmek zorunda kalan mülteci çocuklar, göç ettikleri ülkelerde çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. İşte bu zorluklardan en kritiği olan 'mülteci çocukların eğitim sistemine adaptasyonu" çözülmesi gereken öncelikli sorunların başında gelmektedir. Küresel barışın tesisi için kurulmuş olan birçok uluslararası kurumun zaman zaman yetersiz kaldığı günümüzde, üniversitelerin mesuliyeti bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Nitekim bizler bugün, bir ölçüde savaşın ve politik çatışmaların insanlık üzerine açtığı yaraları sarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa ülkeleri, Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan savaşın yıkıcılığına Türkiye kadar yakından tanık olamamışlardır. Ancak bu tür bilimsel etkinlikler ve kıtalararası iş birliğiyle tüm potansiyelimizi sorunların çözümü için kullanabiliriz" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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