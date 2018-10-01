Göç, kent, suç ilişkisini inceleyecek

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, İngiltere'de Plymouth Üniversitesi'nde Kriminoloji alanında burslu yüksek lisansını tamamlamasının ardından İtalya'da Gran Sasso Bilim Enstitüsü Yüksek Üniversitesi'nde tam burslu doktora yapacak.

Kent çalışmaları ve bölgesel bilimler doktora programında 4 yıl boyunca çalışmalar yapmaya hazırlanan İEÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), L'Aquila Üniversitesi ve Londra Ekonomi Üniversitesi (London Schools of Economics) iş birliğiyle araştırmalarda yer alacak. Sönmez, araştırmalarında göç, suç ve mağduriyet alanında yoğunlaşacak. Sosyoloji eğitimini sürdürdüğü sırada psikoloji bölümünde de çift anadal programına katıldığını belirten Sönmez, "Üniversitemde sosyoloji alanında eğitime başladıktan sonra bambaşka bir hayat perspektifine sahip oldum. Psikoloji bilimi de ilgimi çektiği için psikoloji bölümü çift anadal programına kayıt oldum. Her iki bölümden de derslerimi başarıyla tamamladım. Sosyoloji ve psikoloji bölümleri, teorik ve eleştirel yetkinliklerimi geliştirmemi sağladı. Bölüm derslerimin yanı sıra uluslararası ilişkiler, medya ve mimarlık bölümlerinden de seçmeli dersler alarak, disiplinler arası çalışmanın keyfini yaşadım. Üniversitemde aldığım lisans eğitimim bugünkü kariyer yolumun kapılarını açtı" dedi.

'SOSYOLOJİ VE KRİMİNOLOJİ BİLİMLERİ ÜZERİNDEN GİDECEĞİM'

2015 yılında İEÜ Sosyoloji Bölümü'nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Sönmez, İngiltere'de Vice Chancellor Bursu'yla kriminoloji yüksek lisansı yaptığını aktardı. Sönmez, Türkiye'den göçenlerin mağduriyet, ceza ve adalet sistemi deneyimleriyle ilgili tezinin İngiltere'de en yüksek derece olan 'Distinction' ile ödüllendirildiğini belirterek, "Bugüne ulaşmamda üniversitemde aldığım lisans eğitimim, temellerimin sağlam olmasını sağladı. Doktora eğitimimde temelde aldığım sosyoloji ve kriminoloji bilimleri üzerinden gideceğim. Politik ekonomi, yasal ve yasa dışı kentsel gelişimler, göç, eleştirel suç çalışmaları ve mağduriyet ekseninde disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışacağım. Göç, kent, suç üçlemesi en heyecanlı bulduğum alanlar arasında yer alıyor. Bu alanda uzmanlaşarak, Türkiye'deki çalışmalar için de katkı koymak istiyorum" diye konuştu.

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