ŞANLIURFA, () – UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Göbeklitepe Yılı" ettiklerini açıklamasının ardından kentte, ören yerinin tanıtımına ilişkin programlar arttı. Çeşitli etkinliklerin yapılmaya başlandığı Göbeklitepe’de bu yıl turist sayısı hedefi ise 2 milyon 500 bin olacağı tahmin ediliyor. Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasının ardından kazı alanına ziyaretçi akını başladı. Göbeklitepe yılı olan 2019’un ilk ayında hazırlıklar başlarken, yöresel yemekleri, el işi sanatları ve müziği ile turistleri ağırlayacak olan Şanlıurfa’da şimdiden hummalı bir çalışma başladı. Göbeklitepe’yi gezerek yetkililerden bilgi alan Yapımcı Savaş Uğurlu, ‘Şehri Medeniyet Kültür Projesinin 9'uncusu Göbeklitepe temasıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’nin tanıtımı için çalışmalara başladıklarını belirten Uğurlu şunları söyledi:

“Şanlıurfa ve Göbeklitepe, dün olduğu gibi bugün de insanlıkla paylaşacak önemli değerleri bağrında taşımaktadır. Yapmaya çalıştığımız projemizde en büyük amacımız üzerimizdeki küllere üflemek, sahip olduğumuz potansiyelimizi ortaya çıkarmak. Nisan ayında yapacağımız etkinliğimizin kültür defilesi kısmında baş model Özge Ulusoy olacak. Birçok ünlü modelde Göbeklitepe dönemine ait özel tasarımları üzerlerinde taşıyacaklar. Ayrıca Medeniyetler Korosu konseri, Medeniyet ve Göbeklitepe sempozyumu dışında resim sergisi de projemiz kapsamında yer alacak.Ülkemizi tanıtmak için benim gibi diğer yapımcılarda hazır yurt dışından programlar almak yerine yerli ve milli projeler üretmeli ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için herkes benim gibi elini taşın altına koymalı” ifadelerine yer verdi.

Göbeklitepe’yi ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi bizleri çok mutlu etti. Göbekllitepe tarihin sıfır noktasıdır. Tarihi anlamak için Göbeklitepe’yi iyi incelemek gerekir. Tarihin bu noktasından itibaren Şanlıurfa’yı da tanımak lazım. Şanlıurfa aşama aşama tarihin bütün kademelerini yaşamış bir şehir. Göbeklitepe gerek ulusumuzun, gerekse de dünyadaki diğer ülke insanlarının ilgisini çekecek özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etmesi ile Türkiye ve Şanlıurfa’da büyük bir turizm canlılığı yaşanacaktır. Göbeklitepe’yi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere kentin mutfağını da tanıtacağız. Bu noktada Şehri Medeniyet Projesi de önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

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