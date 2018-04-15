ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Göbeklitepe Kurtuluş koşusunda 700 sporcunun katılım gösterdiği koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla düzenlenen 7'nci Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu tamamlandı. 5 kilometrede 350 kişi, 11 kilometrede 238 kişi ve 21 kilometrede ise 112 kişi olmak üzere toplamda 700 sporcunun katılım gösterdiği koşuda renkli görüntüler yaşandı. Yarışmanın startını vererek tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yol boyunca sporculara eşlik ederek destek verdi. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği koşuda sporculara alkışları ile destek veren Şanlıurfalılar da etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Madalya hediye edilen koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi. Koşuda 5 kilometre parkurunda erkeklerde 1'inci Halil Tekin 2'inci Halil Kandam ve 3'üncü Mustafa Heşe olurken bayanlarda ise 1'inci Emine Nur Orhan 2'inci Zehra Akdağ ve 3'üncü Zeynep Güleli oldu.

Göbeklitepe Kurtuluş Koşusuna her geçen yıl daha da fazla sayıda sporcunun katılım gösterdiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, "Büyükşehir sporun ve sporcunun yanında. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir bize ağabeylik yapıyor. Bugünkü organizasyonda bunu gösteriyor. Başkanımız Nihat Çiftçi sayesinde sportif alanlarda daha nice başarılara ulaşacağımızdan eminim" dedi. Sporculara ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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