GKV’lilerin oryantiring başarısı

GAZİANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen “Okullar Arası Gençler Oryantiring Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencileri çeşitli derecelere imza attı.

Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir okul sporlarının bütün dallarının GKV Özel Liselerinde gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirildiklerini ifade etti.

Erikçe Macera Kamp Merkezinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucuna göre GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Senay Bozduman bireysel derecesiyle il 3.sü olurken Gaziantep Kolej Vakfı Oryantiring Takımı genç kız (B) kategorisinde de il üçüncülüğünü kazanarak isimlerini başarıyla turnuvaya yazdırdılar. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir önümüzdeki süreçte daha iyi dereceler beklediklerini ifade ederek sporcuların yarışmaya hazırlanmasını sağlayan idareci ve öğretmenlere de teşekkür etti. Yarışmaya katılan takımda Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan rehberliğinde . Senay Bozduman, Suden Çelik, Songül Başak Kılıç, Gamze Bilecan ve Helin Sıla Gülsever görev aldı.

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