GKV’lilerden, 'Can Dostlarımız' sergisi

GAZİANTEP, () - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri tarafından 'Can Dostlarımız' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren okul müdürü Mustafa Şenel, serginin önemli mesajlar içerdiğini ve dünyada insanların bütün canlılarla birlikte yaşadığı ve her canlının yaşama hakkının bulunduğu gerçeğinin altının çizildiğini ifade ederek öğrencileri kutladı.

Hayvanların korunması ve bakımı için bir çok proje gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de evlerinde bekledikleri evcil hayvanlarıyla çektirdikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açtılar. 'Can Dostlarımız' adını verdikleri etkinlikte hayvan haklarının önemini dile getirirken sınıf temsilcileri de öğrenci arkadaşlarının harçlıklarıyla aldıkları kedi ve köpek mamalarını okul idaresine teslim ederek hayvan barınaklarına gönderilmesini sağladılar. GKV Özel İlkokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan serginin açılışını GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Müdür Yardımcısı Uğur Özeren, GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmenleri Gökçe Uslu, Murat Demir, Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem, öğrencilerle birlikte yaptı. Dünyadaki canlıların yaşam alanları ve sağlıklı yaşayabilmeleri için bütün insanların el birliği içerisinde olması gerektiğini ifade eden GKV Özel İlkokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca hayvanlarla ilgili birçok projeye imza atacakları mesajını da verdiler. GKV Özel İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan evcil hayvanlar ile beraber çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi de insanların dünyada yalnız yaşamadığını ve hayvanların doğada en az insanlar kadar yaşam hakları olduğunun bilincini içeren mesajlar da içeriyor. 'Can Dostlarımız' adlı fotoğraf sergisi 12 Ekim Cuma gününe kadar GKV Özel İlkokulu sanat sokağında açık kalacak.

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