GKV’liler müzikal sahneleyecek

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Liseleri geleneksel Türkçe Müzikal etkinlikleri kapsamında bu yıl İstanbul Efendisi müzikalini sahneleyecek. Dev bir kadronun görev aldığı müzikalle ilgili hazırlıklar sürerken müzikalin 25 Nisan Çarşamba günü Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Merkezinde sahneleneceği de açıklandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları her yıl sahnelenen Türkçe Müzikal etkinliğinde bu yıl İstanbul Efendisi adlı müzikalle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık bu yıl GKV Özel Liselerinin bir İngilizce bir de Türkçe Müzikal sahneleyeceğini açıklayarak, “Sahne sanatları kurumlarımız için önemli yer tutmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda birisi Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki ayrı müzikali sahneye hazırladık. The Fighterö müzikalini öğrencilerimiz 2 Mayıs’ta İngilizce olarak sahneleyecek olup bu yıl Türkçe Müzikalde ise İstanbul Efendisi adlı müzikali sahneliyoruz. 37 öğrencimiz rol aldığı İstanbul Efendisi adlı müzikal edebiyat öğretmenlerimiz Mustafa Alıcı) ve Demet Tekerekoğlu tarafından sahneye konuldu. Danslar öğretmenimiz Seval Sibel Oğuzcan; Müzikler Buket Güç tarafından organize edildi. Bu yıl sahnelenecek olan Türkçe müzikalimiz bir müzikal komedi olup Türk sanat müziğinin güzide parçalarından bazıları da sahnede Müzikalimizle ilgili son hazırlıklarımız sürüyor. 25 Nisan Çarşamba günü sanatseverlerimizi bekliyoruz" dedi.

İstanbul Efendisi adlı müzikal İstanbul Efendisi, Milli Edebiyat dönemi tiyatro yazarlarından Müsahipzade Celal'in Meşrutiyet yılları İstanbul'unu anlatır. Oyunun başkarakteri Savleti Efendi, kızı Esma Hanım'ı uygun biriyle evlendirmek ister. Ancak Esma Hanım gönlünü Safi Çelebi'ye kaptırmıştır. Esma Hanım, babasına durumu açamaz ama bu duruma bir çare gerekmektedir. Böcekbaşı Hacı Mimi sayesinde kendini olayların içinde bulan Afet Kadın, duruma el atar. Afet Kadın, saraylara ve konaklara cariye yetiştiren eski bir çengidir. Afet Kadın, bir dalavere ile bu işi bozar ve aşıkların kavuşmasını sağlar. Müzikal; 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 20.00’da GAÜN Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenecek.

FOTOĞRAFLI