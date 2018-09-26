GKV’liler, 'Hoş Geldin' partisinde buluştu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlenen 'Okuluna Hoş Geldin Kostüm Partisiyle' bu yıl ilk kez ortaokula başlayan öğrencilerini bir araya getirilirken 2018-2019 eğitim öğretim yılında sahnelenmesi tasarlanan müzikallerinde ön provası gerçekleştirildi. Çeşitli ülkelerin ve meslek gruplarının kıyafet ve kostümlerinin de sergilendiği gecede öğrenciler gönüllerince eğlendi.

2018-2019 eğitim öğretim yılına hızlı başlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ilk haftadan itibaren bir birinden farklı etkinliklerle dikkat çekerken beşinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Okuluna Hoş Geldin Kostüm Partisi'yle de adeta göz kamaştırdı. 2018-2019 yılında gerçekleştirilecek olan müzikal ve oyunların da adeta provasını içeren gecede birçok ülkenin yöresel kıyafetleri, ünlü çizgi film kahramanları ve çeşitli film kahramanlarının kostümleri de dikkat çekerken öğrencilere GKV Özel Okulları orkestraları eşlik etti. Düzenlenen tanışma gecesiyle ilgili bir değerlendirme yapan Okul Müdürü Abdullah Dağlı, akademik çalışmaların sosyal projeler ve sporla desteklendiğini ifade ederek, “Okulumuzun ilk haftasını başarıyla tamamladık. Bu yıl okullarımızda ilk kez beşinci sınıf eğitimi alacak olan öğrencilerimizin tanışması ve kaynaşması amacıyla Okuluna Hoş Geldin Kostüm etkinliği düzenledik. Etkinliğimizde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sahneleyeceği tiyatro ve İngilizce müzikallerinde adeta ön provaları gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetler yanında bir çok ülkeye, meslek kuruluşuna ve çocuk dünyasının ünlü çizgi film karakterlerine ait kostüm ve kıyafetlerle geceye katılan öğrencilerimiz adeta global dünyanın kıyafetlerini de sergilemiş oldu. Ortaokul ve liselerimizde eğitim görmekte olan öğrencilerimizin orkestralarıyla birlikte eşlik ettiği gecemizde öğretmen, öğrenci ve veli kaynaşması da gerçekleştirildi. GKV Özel Liseleri ve Ortaokulu öğrencilerimiz ve müzik öğretmenlerimizden oluşan müzik grubunun canlı performansıyla eğlenceli dakikalara sahne oldu. Çeşitli oyunların da sergilendiği etkinliğimiz başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki süreçte de benzeri etkinliklerimizle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin velilerimizle birlikte sık sık bir araya gelmesini, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI