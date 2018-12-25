GKV’li Şekercioğlu’ndan 'iç sesin senin rehberin' söyleşisi

GAZİANTEP Kolej Vakfı(GKV) Özel Okulları Mezun ve Öğrenci Buluşmaları kapsamında GKV Özel Fen Lisesi 2004-2005 eğitim-öğretim yılı mezunu Gözde Şekercioğlu 'İç Sesin Senin Rehberin' konulu konferansta kariyer yolculuğunu ve sosyal girişime doğru yönelen başarı hikayesini GKV Özel Liseleri öğrencileri ile paylaştı.

Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri arasında yer alan Gözde Şekercioğlu yaptığı konuşmasında mesleki bilgi birikimi ile hayallerini nasıl bir araya getirdiğine dair öğrencileri aydınlattı. Tasarım ve sosyal faydayı buluşturduğu, odağında etki yaratmak olan sosyal girişimi 'Önemsiyoruz' da ki çalışmalara da değinen Şekercioğlu, "Çocukların temel haklarına kavuştuğu bir dünya vizyonu ile çalışmalar yürüten Önemsiyoruz Sosyal Girişimi, çocukların yaşamındaki değişim için ebeveynler ile birlikte çalışıyor. Ebeveyn çocuk bağını kuvvetlendirecek ürün ve hizmetler geliştiriyor. Kamu Kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için tamamlayıcı bir hizmet sunuyor. Önemsiyoruz Sosyal Girişimi, Dernek ya da Vakıf'tan farklı bir tüzel kişiliğe sahip. Kar amacı güden ancak elde ettiği karı etki alanını genişletmek ve sosyal etkisini büyütmek için kullanmaktadır" dedi.

GKV’li gençlere sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirirken özellikle yapmaktan kaçınmaları gerekenler konusunda da bilgiler veren Şekercioğlu’na program sonunda GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından hediye takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×