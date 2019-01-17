GKV’li miniklerden 'drama' gösterisi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okullarının minik barış elçileri bu kez de arkadaşlarına hazırladıkları dramayı sahneleyerek matematikte bir çok konunun daha kolay öğrenilebilmesi için ipuçları verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde başlatılan 'Barış Elçileri' sosyal sorumluluk projesi etkinliklerle sürüyor. Barış Elçileri etkinlikleri kapsamında drama atölye çalışması ile etkinliklere matematiğe farklı bir boyut kazandırdılar.

Okulun rehber öğretmenleri Fatma Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir, her ay öğrencilere yararlı olacak etkinlik planladıklarını belirterek, "Bu ayın Barış Elçileri de yaratıcı drama atölye çalışmasıyla aslında kendilerini her anlamda ifade etme olanağı buldular. Gerekli ortamlar sağlandığında aslında problem çözme konusunda ne kadar yetenekli olduklarını görme fırsatımız oldu. Hem bizim hem de öğrencilerimizin farkındalığı için önemli bir etkinlikti" dedi.

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