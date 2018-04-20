GKV’li Emre, okçulukta Gaziantep şampiyonu

GAZİANTEP, () - AKADEMİK alanlarda olduğu gibi sportif alanlarda da başarıdan başarıya koşan GKV Özel Okulları öğrencileri okçuluk alanında da şampiyonluğa imza attı. GKV Özel Okulları öğrencisi Emre Hocaoğlu Makaralı Yay dalında şampiyon olurken katılan Alara Su İlkbaşaran ise Gaziantep ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akkent Sahası’nda düzenlenen okullar arası Okçuluk İl Şampiyonası’nda Yıldızlar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Emre Hocaoğlu ’’Makaralı Yayda’’ Gaziantep birincisi olurken şampiyonaya Küçükler kategorisi ‘’Olimpik Yayda’’ dalında katılan Alara Su İlkbaşaran ise Gaziantep ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Emre Hocaoğlu e okulumuzu ve ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, sporun bütün dallarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularının etkin olduğunu görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Okul sporlarının hemen hemen bütün dallarını kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. Yetenekli öğrencilerimizin arzu ettikleri alanda yetişmesi ve sonucu derecelerle taçlandırması bizleri mutlu ediyor. Şampiyon sporcularımızı ve onların yetişmesinde büyük emekleri bulunan antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

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