GKV’de, eğitimin detayları konuşuldu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında düzenlenen seminerde 'Özel Eğitim', 'Kaynaştırma Eğitimi', 'Kapsayıcı Eğitim' konularındaki detaylar mercek altına alındı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğretmen ve idarecilere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklara hız veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eğitimle ilgili birçok konu masaya yatırılarak uzmanlar tarafından verilen seminer ve söyleşilerle gündeme taşınıyor. Konular hakkında öğretmen ve idarecilerin de görüşlerini paylaştığı seminerlerin eğitim için büyük önem taşıdığı ifade edildi. GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Özel Eğitim', 'Kaynaştırma Eğitimi', 'Kapsayıcı Eğitim' konulu seminere Genel Müdür Yardımcı İsmet Tiryaki, idareciler ve GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerinin tamamı katıldı.

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