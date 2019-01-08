GKV’de '2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı' yapıldı

GAZİANTEP Kolej Vakfı(GKV)'nda 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı düzenlendi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı GKV Özel Liseleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehitkamil ilçesinde bulunan özel okulların temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda oluşturulan sunum ve rapor Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenirken çalışma sonuçlarından oluşan raporun 09 Ocak 2019 Çarşamba günü Şehitkamil Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayında GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından sunulacağı açıklandı.

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