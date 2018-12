GKV Özel Liseleri Robotik-Kodlama Atölyesi açıldı

GAZİANTEP Kolej Vakfı(GKV) Özel Liseleri ve Bilişim Teknolojileri Bölümü işbirliğiyle GKV Özel Okulları bünyesinde 'Robotik-Kodlama Atölyesi' açıldı.

Öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme, problem çözebilme, kendi oyunlarını ve robotlarını yaratabilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri kazandırmayı hedeflenen Robotik-Kodlama Atölyesi’nin açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Robotik Kulübü öğrencileri katıldı.

'HAYAL EDEBİLİYORSAN, ÜRETEBİLİRSİN'

GKV Özel Liseleri ve Bilişim Teknolojileri Bölümü işbirliğiyle GKV Özel Okulları bünyesinde açılışı gerçekleştirilen 'Robotik-Kodlama Atölyesi' ilgili açıklama yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerilerine sahip, bilişsel, sistematik ve algoritmik düşünme becerileri gelişmiş, üreten bir birey olabilmelerine katkı sağlamak için oluşturduğumuz atölyede Scratch, MS Kodu Game Lab, Python, JavaScript, C ve C++ dillerini öğretiyoruz. Akıllı cihaz tasarımında ise mBlock for Scratch, Scratch for Arduino, Arduino Ide, Raspberry Pi, Lego Mindstorms Ev3 ve Vex Robotics kullanılıyor. Erken yıllardan itibaren teknolojiyi kullanarak hayallerini gerçekleştirebilmeleri için Robotik-Kodlama Atölyesi’ni kurduk. Emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan açılış töreninin ardından öğrencilerle uygulamalı eğitim çalışmaları yapıldı.

