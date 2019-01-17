GKV'nin miniklerden karma sergi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri dönem sonu karma resim sergileriyle hünerlerini ortaya koydu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Korkmaz rehberliğinde hazırlanan sergide 157 resim yer aldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin soruna gelinmesiyle birlikte öğrenciler dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiler açmaya başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri de dönem içerisinde yaptıkları resimlerden oluşan karma sergilerini açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi açılışına; GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Minik ressamları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, “Sanatsal çalışmalar kurumumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıp resim yeteneği olan öğrencilerimiz için özel çalışmalar yürütüyoruz. Okul öncesi eğitimle başlayan çalışmalar lise bitene kadar devam ediyor" dedi.

Açılışın ardından sergide yer alan resimleri inceleyen okul idarecileri ve öğretmenler minik ressamları kutladı.

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