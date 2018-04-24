GKV Liseleri mezunlarına baloda buluştu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Liselerinden 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olacak 118 öğrenci için düzenlenen mezuniyet balosunda öğrenciler kadar velileri de gönüllerince eğlendi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında yıl sonu etkinlikleri hız kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji’nden bu yıl mezun olacak 118 öğrenci için düzenlenen mezuniyet balosu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Gaziantep Kolej Vakfı Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan’ın yanı sıra birçok davetlinin katıldığı balo öğrencilerin okul idarecilerine çiçek takdimiyle başladı. Düzenlenen gecede öğrencilerin geçit programının ardından mezuniyet pastası kesilirken, sanatçılar eşliğinde mezunlar ve aileleri geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

Okul müdürü Hakan Alnıaçık, bu yıl 118 öğrencilerinin mezun olduğunu belirterek, "Önümüzde büyük bir sınav maratonu var. Öğrencilerimizin moralleri yüksek. Bundan sonraki eğitim yaşantılarını Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde sürdüreceklerine inanıyorum. Bugüne kadar aldıkları nitelikli eğitim sonrası Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin birer bireyleri olarak bundan sonraki yaşamlarında ülkemize ve milletimize faydalı birer birey olacaklarına inanıyor, bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde veliler ve öğrenciler gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenirken, gecenin finalini ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak topluca onuncu yıl marşı okuyarak yaptılar.

FOTOĞRAFLI