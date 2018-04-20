GKV'liler namağlup şampiyon oldu

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Basketbol Turnuvasında Özel Okullar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları küçük erkek basketbol takımı Gaziantep şampiyonu oldu.

26 okuldan yaklaşık 400 sporcunun katılarak mücadele ettiği Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Basketbol Turnuvasında Özel Okullar kategorisinde yarışan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları küçük erkek basketbol takımı şampiyonluk ipini göğüsleyerek Gaziantep Şampiyonu oldu.

Şehitkâmil Belediyesi tarafından organize edilen ve 7 gün boyunca devam eden 23 Nisan Basketbol Kupası 3 farklı grupta oynanan 43 müsabakanın ardından tamamlandı. Organizasyonda 26 farklı okul basketbol takımından 400 yakın sporcu öğrencimiz mücadele etti. Özel okullar kategorisine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları küçük erek basketbol takımı yenilgisiz şampiyonluğa imza atarak bu kategorideki namağlup unvanını da korudu. Yarı final maçında Özel Seçkin Okullarıyla karşılaşan GKV Özel Okulları takımı maçı 56-28’lik farklı bir skorla alırken finalde Bahçeşehir Kolejini de 50-29’luk bir skorla yenerek şamnluğunu bir kez daha perçinledi. Turnuva sonrası değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Küçük erkek basketbol takımızın bu yıl aldığı üçüncü kupa daha önce okullar arası basketbol müsabakalarında il ve bölge birincisi olan ve Türkiye’de ilk 12 takım arasına girme başarısı yakalayan küçük erkek basketbol takımımız 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol turnuvasında da harika bir oyun sergileyerek namağlup unvanını koruyarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler’i sporcularımız Kerem Durmuş, Yüce Hoşcan, Baran Aydın, Gökay Gören, Taha Torunoglu, Cem Kasımoğlu, Efe Özer, Cem Batallı, Aras Akbulut, Tolga Tiryaki, Burak Özkiraz, Batın Korkmaz, Orkun Gündoğdu, Ziyaberk Çekirdek ve Emir Evyapan ile bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize teşekkür ediyorum şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Düzenlenen ödül töreninde Şampiyonlar kupalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci’den aldı.

FOTOĞRAFLI