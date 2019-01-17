GKV'liler'den mesleki tanıtım gezisi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okulları mesleki tanıtım çalışmalarına düzenlediği çeşitli söyleşilerle devam ederken öğrencilerini sahaya indirerek alan incelemesi yapmayı da sürdürüyor. Narlı'da bulunan Çimko Çimento fabrikasını ziyaret eden öğrenciler mühendislerden sektörle ilgili bilgiler alarak merak ettikleri konuları sorma şansı buldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından öğrencilerine yönelik düzenlenen mesleki tanıma gezileri devam ederken öğrenciler bu kez rotayı Türkiye'nin en önemli çimento fabrikalarından birisi olan Çimko Çimento Fabrikasına çevirdi. GKV Özel Liseleri Kimya Öğretmeni Ömer İlkbaşaran rehberliğinde 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, Narlı'da bulunan fabrikada incelemeler yaptı. Öğrenciler fabrikaya ait kimya ve fizik laboratuarları, ar-geE merkezi, kontrol merkezi üniteleri gibi çeşitli kısımları inceleme fırsatı bulurken merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak bilgi aldı. GKV Özel Liseleri Kimya Öğretmeni Ömer İlkbaşaran, bölgenin en büyük ve en teknolojik çimento fabrikasına yapılan ziyaretin, öğrencilerin mesleki tercihleri konusunda son derece verimli bir gezi olduğunu belirtti. Kimya branşını ilgilendiren bu tür gezilerin ve aktivitelerin ileriki yıllarda da devam edeceğini belirten Ömer İlkbaşaran, meslek seçiminde yaşayarak öğrenmenin olumlu yönlendirmelerden biri olacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI