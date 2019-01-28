GKV'li sporcular Satranç Milli Takımında

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ve 2636 sporcunun yarıştığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından iki öğrenci farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye Satranç Milli Takımına girmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19- 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve zorlu maçlara sahne olan küçükler, yıldızlar ve emektarlar satranç şampiyonasında 2636 sporcunun yarıştığı satranç turnuvasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından ikisi milli takıma girerek önemli bir başarıya daha imza attılar. Şampiyonaya yatılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından iki öğrencinin milli takıma girdiği yarışma sonrası başarılı sporcular mutluluklarını öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. GKV Satranç Antrenörü Mehmet Süleyman Okan, satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için önemli bir spor dalı olduğu ve okul öncesi eğitimden başlayan hazırlıkların lise bitimine kadar devam ettiğini ifade etti. Antalya'da elde edilen sonuçların sadece kendileri için değil aynı zamanda Gaziantep içinde büyük bir önem taşıdığını anlatan Okan, milli takıma giren sporcuları kutladı.

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