GKV'li öğrencilerden alkışlanan etkinlik

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlenen bir birinden farklı etkinlikle dikkat çekerken 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü hafta boyu süren etkinliklerle kutlarken kutlamaların finalini veli ve öğrencilerin katıldığı 'Can Dostunu Al Okuluna Gel' etkinliğiyle gerçekleştirdi. GKV eğitim kampüsünde düzenlenen etkinlikte evcil kedi köpek ve diğer hayvanlar kırmızı halıda yürüyerek boy gösterdi.

Dünyada tüm hayvanlarla birlikte yaşam hakkına sahip olunduğunun hatırlanması ve özellikle hayvanların da insanlar gibi hakları olduğunu hatırlatmak üzere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından 'Can Dostunu Al Okuluna Gel' temalı etkinlik düzenlendi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen etkinliklere GKV Özel Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Aşnük, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, CAHİDE Genel Sekreteri Suzan Gökpınar, okul idarecileri öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında ortaokul öğrencileri birlikte yaşadıkları kedi, köpek, tavşan, kuş, hamster, su kaplumbağası gibi evcil hayvanlarını GKV Özel Okulları eğitim kampüsüne getirerek keyifli bir gün geçirdi. Yüzden fazla evcil hayvanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler besledikleri hayvanlarıyla birlikte hazırladıkları farkındalık yaratıcı pankartları ile kırmızı halı geçişine katıldı. Etkinliklere katılan hayvan sever öğrencilere günün anısına sertifikaları okul idarecileri ve öğretmenler tarafından verildi.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Genel Sekreteri Suzan Gökpınar, etkinlikte Gaziantep'teki canlı hayatına önemli katkıda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerini kutlayarak teşekkür etti. Hayvansever velilerin ve öğretmenleri de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oluşturulan kitap satış stantlarında GKV Özel Ortaokulu öğrencileri hayvanları koruma ve onlarla yaşama konusunu ele alan çeşitli kitapların satışını yaptı. Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ndeki (CAHİDE) hayvanların tedavisine destek olmak için yapılan kitap satışlarının dışında öğrenciler kendi harçlıklarından satın aldıkları mama, battaniye ve öğretmenleri ile birlikte yaptıkları kedi evlerini de derneğe bağışladı.

GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı; öğrencilerde hayvan sevgisini geliştirmek ve bu sevginin devamlılığını sağlamak için etkinliklerin önemini vurgulayarak, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini her fırsatta verebileceğimiz, bilinç yaratacağımız etkinlikler planlıyoruz. Onlara hayvan sevgisini aşılayarak özellikle öğrencilerimizdeki yardımlaşma duygusunun gelişmesi, doğa sevgisi ve doğayı korumayı öğrenmelerini amaçlıyoruz. İnsansız bir dünya düşünemediğimiz gibi, hayvanları olmayan bir dünya da düşünemeyiz. İlgi gösteren, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Hafta sonunu can dostlarıyla geçiren GKV'li öğrenciler günün anısına evcil hayvanlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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