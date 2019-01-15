GKV'li öğrenciler basketbol şampiyonu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İl Birinciliğinde GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol takımı şampiyonu oldu.

Her yıl Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu seriye bağladığı şampiyonluk zincirine bir yenisini ekleyerek geleneği bozmadı. Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyonluk kupasını okullarına götüren GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı bölge şampiyonasında Gaziantep’i temsil edecek. Gaziantep genelinde toplam 27 ortaokul takımının mücadele ettiği turnuvada finalde şampiyonluk maçını GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, çok sayıda veli izledi. Maç sonunda şampiyon olan öğrencilerini kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, elde edilen sonuçların tesadüf olmadığını belirtti. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada 'Cumhuriyet Kupası'nın de sahibi olan takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı da sporcu ve antrenörler kutladı.

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