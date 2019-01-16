GKV'li kulaçlar 14 madalya kazandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcuları önemli başarılara imza atarak madalyaları topladı. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir milli takıma sporcu gönderen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda da önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmaları müsabakalarda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, etkili performanslar göstererek her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli derecelere imza attı. 50 metre kurbağa birincilik, 100 metre kurbağa birincilik, 50 metre serbest ikincilik, 100 metre serbest üçüncülük ve 50 metre sırt üstü üçüncülük kazanan sporcular mutlulukları arkadaşları ve hocalarıyla paylaştı. Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarında sergiledikleri üstün performansla bireysel ve takım olarak toplamda 14 madalya kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcularını kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, okul sporlarının bütün dallarının kurum genelinde gerçekleştirildiğini, yüzme sporuna ayrı bir önem verildiğini ifade etti. Özdemir, milli takıma sporcu gönderen bir kurum olduklarına dikkat çekerek başarılı sporcuları ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

FOTOĞRAFLI