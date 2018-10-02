GKV'li Çağlayan kardeşlere doğum günü sürprizi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel İlkokulunda eğitim öğretim gören Çağlayan kardeşlere arkadaşları düzenledikleri doğum günüyle adeta sürpriz yaptılar. Gaziantep Tenis Kulübünde düzenlenen sürpriz doğum gününde gönüllerince eğlenen Çağlayan kardeşler, kendilerine bu sürprizi hazırlayan arkadaşlarına teşekkür etti.

Gaziantep'te bir dönem ANAP il başkanlığı yapan Şerif Başkülekçi'nin torunlarına arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda ikinci sınıfa giden ve 8 yaşına giren Sinay Çağlayan ile dördüncü sınıfa giden ve 10 yaşına giren Şerif Çağlayan için Gaziantep Tenis kulübünde düzenlenen sürpriz doğum günü partisi renkli sahnelere neden oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı sürpriz doğum günü partisinde çocuklarının mutluluklarına eşlik eden Zerrin ve Kemal Çağlayan çifti duygusal anlar yaşadı. Torunları Sinay ve Şerif'i yalnız bırakmayan Şerif Başkülekçi ve eşi Nesrin Başkülekçi böyle güzel günlerde dostlukların yanı sıra birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade ederek torunlarının doğum gününü kutladılar.

FOTOĞRAFLI