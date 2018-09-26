GKV, 'Dil Bayramı'nı kutladı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri Türk Dil Bayramının 86'ncı yılını 'Askıdaki Kelimeler' teması ile kutladı. Düzenlenen sergi açılışında GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Senel 4. sınıf öğrencilerinin unutulmaya yüz tutan kelimelerden oluşan posterlerle katkı serginin kelime hazinelerini geliştirmek için de bir fırsat olduğunu ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Türk Dil Bayramı kutlandı. 1932'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl 'Dil Bayramı' olarak kutlanıyor. GKV İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, 'Askıdaki Kelimler' teması ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya 4. sınıf öğrencilerimiz unutulmaya yüz tutan kelimelerden oluşan posterlerle katkı verdiler. Öğrencilerimizin kelime hazinelerini geliştirmek için de bir fırsat olduğunu düşündüğüm bu çalışmada emeği geçen müdür yardımcımız Uğur Özeren, görsel sanatlar öğretmenlerimiz Şeyma Aslantaş ve Serpil Ertem'e teşekkür ediyorum. Özel Gaziantep Kolej Vakfı okulları Türk dilini ve kültürünü öğrencilerine bir değer olarak kazandırmayı her zaman amaç edinmiş bir kurumdur. Öğrencilerimizin bu değerlerle yetişmesi için Türk Dil Bayramı gibi ulusumuza özgü bu türden etkinliklerin önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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