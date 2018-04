GKV'den 'The Fighter' müzikali

GAZİANTEP Kolej Vakfı (GKV) İngilizce Tiyatro Kulübü’nden 46 öğrenci, beyzaperdede izlenme rekorları kıran 'Rocky' filminden esinlenerek hazırladıkları 'The Fighter' yani 'Dövüşçü' müzikalini 2 Mayıs Çarşamba günü muhteşem bir gala ile sahneleyecek.

GKV İngilizce Tiyatro Kulübü, dünya sanat tarihinde yer etmiş önemli müzikalleri her yıl olduğu gibi bu yılda izleyicilerle buluşturmak amacıyla dünyaca bilinen ve günümüze kadar 6 devam filmi çekilen 'Rocky' filminden esinlenerek 'The Fighter' yani 'Dövüşçü' müzikalini, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

1976 yapımı olan, John G. Avildsen tarafından yönetilen ve Sylvester Stallone tarafından yazılan 'Rocky' filminin başrollerinde Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers ve Burt Young oynamış, düşük bir bütçe ile çekilmesine rağmen, genç bir boksörün şans eseri ünlü olmasını, kazanma azmini ve Adrian’a duyduğu büyük aşkı masalımsı bir ifadeyle anlatan bu film çok beğenilmiş ve dünya çapında ve Türkiye’de de gişe rekorları kırmıştı.

İyilerin ve kötülerin mücadelesinin sahnelendiği 'The Fighter' müzikali, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

46 öğrencinin sahneye çıkacağı müzikalin kadrosu şöyle:

Yönetmen: Hakan Anlıaçık (GKV Özel Liseleri Müdürü), Yönetmen Yardımcısı: Özgül Çaptı (Almanca Öğretmeni) ve Ömer Cengiz (İngilizce Öğretmeni), Işık: Berkay Tahtacı (İngilizce Öğretmeni), Özlem Orcan (İngilizce Öğretmeni), Ses: Zeynep Kırtan, Ahmet Abusaid (İngilizce Öğretmenleri), Kostüm: İrem Güzel (İngilizce Öğretmeni), Dans: Shakhnazar Kadirbyek ve Victor Sanguinez, Dekor: Hayal Bazoğlu, Melek Kaman ve Şeyma Aslantaş (Görsel Sanatlar Öğretmenleri), Ses Efektleri: Mustafa Özbal, Mehmet Keçe (okul teknikerleri), Bilgisayar: Erhan Çağlı (Okul bilgisayar teknikeri) ve Hizmetli: Kadir Taşçılar

ROL ALAN ÖĞRENCİLER

Rocky Balboa: Barça Ercan, Adrian: Ece Kılınç, Paulie: Ünal Ercan, Mickey: Erkan Yıldırım, Apollo: Ömer Faruk Gülşen, Ivan Drago:Kaan Özsavaş, Ludmilla Drago: Nursena Tümay, Gazzo: Ayberk Nalbantoğlu, Duke: Abdülkadir Kantar, Commentator 1: Deniz Özaslan, Commentator 2: Ahmet Yiğit İyiköşker, Announcer: Anıl Ülger, Referee: Egemen Karaca, Little girl: Aslı Pelin İyikesici, Mafia 1: İbrahim Terlemez, Mafia 2: Efe Birbilen, Mafia 3: Oğuzhan Çolak, Interviewer: Dicle Dalkuş, Journalist 1: Ebru Şevval Atalay, journalist 2: Kübra Karaca, Drago’s Trainer: Erdoğan Aslan, Boxer 1: Victor, Boxer 2: Oscar, Cornerman: Arda Ekrem Üstündağ, Rounder: Sude Eltan, Narrator: Fatme Ece Özeren, Narrator: Baran Aytekin, Ahmet Baran Yücel, Presenters: Alptekin Boran ve Gökçe Özdemir.

DANSÇILAR

Ege Atakan, Yeliz Kargıner, Zerya Satıcı, Ecem Karacurun, Azra Kaya, Yaren Özeren, Elif Nil Seçkin, Sude Tatar, Simay Toz, Sude Balkıs, Selen Kaner, Duygu Delen, Çağla Özeren, Melike Ünal, Özge Aksoy, Orhan Söylemez ve Ayşe Karakuşoğlu rol alıyor.

