GKV'den görme engellilere destek

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümresi aracılığıyla 'Barış elçisi' olan ilkokul öğrencileri sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na destek olmak için başlatılan kampanya hedefine ulaştı.

GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’na GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel ve PDR Zümresi öğretmenleri tarafından yapılan ziyaretlerde tespit edilen eğitim materyali ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan kampanya tamamlandı ve alınan materyaller okul idarecilerine teslim edildi.

GKV Özel İlkokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Fatma Harbiye Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir, “GKV Özel İlkokulunda her sınıf seviyesinden 7 barış elçisi öğrencinin, gönüllü velilerimizin ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile yürütülen kampanya ‘Görme Engelli Arkadaşlarımın Eğitimine Bir Destek de Benden’ sloganı hayata geçti. Kampanya okulumuzun tüm birimlerindeki öğrencilerinden ve velilerimizden büyük destek gördü. Herkese çok teşekkür ederiz. Kampanya kapsamında GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin öncelikli ihtiyaç duydukları materyaller Braille alfabesi, abaküs, beyaz baston, Brailline (sayı alfabesi), Braille tablet (metal yazı tableti) gibi eğitim materyallerini okul müdürü Mehmet Yıldız’ı ziyaret ederek teslim etmiş bulunmaktayız. Barış köşesi projemiz her yıl biraz daha sevgiyle, hoşgörüyle, yardımlaşmayla, işbirliğiyle büyüyor. Şunu biliyoruz ki; Bu dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak, işe çocuklarla başlamalıyız" dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından sürdürülen birçok sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel önümüzdeki süreçte de projelerin devam edeceğini, öğrenci odaklı çalışmalarda öğrencilere sosyal sorumluluk bilincinin projelerle daha iyi aşılandığını ifade etti.

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