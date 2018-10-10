GKV'de mektup yarışması

GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okullar ortaokul öğrencilerine yönelik Atamıza Mektup Var konulu mektup yarışması düzenledi. Yarışmanın mektup yazma kültürünün yeniden canlandırılmasını hedeflediğini de ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin 10 Kasım 2018 tarihinde verileceğini de sözlerine ekledi.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak Atamıza Mektup Var konulu mektup yarışması düzenledi. Yarışmanın mektup yazma kültürünün de unutulmaması ve geliştirilmesi için önemli olduğunu ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı yaptığı açıklamada “Kurumumuz Türkçe zümresi tarafından kurum bünyesinde eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerimize yönelik Atamıza Mektup Var konulu bir yarışma düzenlemiştir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 55 yıldan bu yana gelenek haline getirdiği “GKV Özel Okulları Atatürk Haftası” her yıl 29 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz etkinliklerden bir tanesi olan GKV Özel Ortaokulu 5.,6. ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik “GKV’den Atamıza Mektup Var” adlı yarışmadır. Söz konusu yarışmaya yönelik başvuru süreci başlamıştır. Öğrencilerimiz yarışma kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları özlemi mektup formatında kelimelere dökecek ve GKV Özel Ortaokulu Türkçe Zümresinden oluşan seçici komisyon tarafından belirlenecek ilk 3 mektup 10 Kasım Atatürk'ü Anma Resmi Töreninde açıklanacak ve dereceye giren eserler ödüllendirilecektir. Gelişen teknolojinin birlikte getirdiği değişimler arasında mektup yazma kültürünün de unutulmaya yüz tuttuğunu, bir dönemin en önemli haberleşme aracının mektuplar olduğu gerçeğinin de hatırlatılması ve bu kültürün yaşatılması için bu tür etkinlikler önemli rol oynayacaktır” dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan mektup yarışması için eserlerin 5 Kasım 2018’e kadar teslim edilmesi gerektiği ve yarışma sonuçlarının 10 Kasım 2018 tarihinde duyurularak ödül töreninin gerçekleştirileceği de açıklandı.

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