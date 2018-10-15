GKV'de mektup kültürü yaşatılıyor

BİREYSEL iletişimin arttırılması, okuma yazma kabiliyetinin geliştirilmesi ve son dönemlerde unutulmaya yüz tutan mektup kültürünün yeniden canlandırılması amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bir birinden farklı etkinliklere imza atıyor. Atama Mektup Yarışması'nın ardından Alt Sınıfa Mektup etkinliği öğrenciler arasında da ilgi görüyor.

İnsanlık için bir dönemi haberleşmenin en önemli araçları arasında yer alan, ancak günümüzde gelişen teknolojiyle adeta unutulmaya yüz tutan mektup kültürünün geliştirilmesi ve yaşatılması için Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de bir önceki yıl okudukları alt sınıflarda eğitim gören arkadaşlarına mektuplar yazarak deneyimlerini paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 'Alt Sınıfa Mektup' etkinliğinde öğrenciler, bir üst sınıfa geçiş yapan arkadaşlarından gelen mektuplarla oldukça heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadılar. İlkokul PDR öğretmenleri koordinatörlüğünde gerçekleştirilen rehberlik etkinliğinde, öğrencilerin bitirdikleri sınıf seviyesi ile ilgili deneyimleri, tecrübeleri, duygu, düşünce ve önerilerinin yer aldığı mektuplar Haziran ayında yazıldı. Okulların açılmasıyla birlikte merakla okula gelen öğrenciler, kendilerine yazılan mektuplarla, bu eğitim öğretim yılında onları bekleyen yeniliklerden, arkadaşlarının deneyimlerinden haberdar oldular.

GKV Özel İlkokulu PDR öğretmenleri; Fatma Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir düzenlenen etkinlikle ilgili yaptıkları ortak açıklamada ‘’Öğrencilerimiz bir yandan sınıf seviyesini bitirmenin gururunu diğer yandan da bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyorlar. Bu süreçte öğrencileri yeni döneme hazırlamak, çocuğun sosyal-duygusal açıdan hazır olması ve iç dünyalarını dışa vurmaları çok önemlidir. Öğrencilere önceden neler yaşayacağını anlatmak, konuşmak süreci daha rahat geçirmelerini sağlayacaktır. Bu uygulamayla çocuklar hem duygularını hem de kendilerini yazı yoluyla ifade etmeyi öğrenmekte hem de bir üst sınıf seviyesi hakkında bilgi edinmektedirler. Özellikle 1. Sınıf öğrencilerimizin oryantasyon sürecini hızlandıran bu etkinlik ile akran iletişimini de arttırmayı planlamaktayız. Diğer taraftan bir dönem bütün insanlar için en önemli haberleşme araçları arasında yer alan ancak gelişen teknolojiye karşı günümüzde unutulmaya yüz tutan mektup kültürünün de yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması ve yaşatılması açısından bu etkinliği önemsiyoruz” dedi.

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