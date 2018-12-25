GKV'de '25 Aralık' kutlaması

GAZİANTEP Kolej Vakfı(GKV) Özel Okullarının Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda duygulu anlar yaşandı. Çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği etkinliklerde Antep Savunmasının çeşitli bölümleri öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Düzenlenen salon etkinliğinde Antep Savunması öğrencilere anlatılırken öğrencilerin sahnelediği gösterilerde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. GKV Özel Liseleri Edebiyat Öğretmeni Sevda Yeşil rehberliğinde GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan törene; GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut katıldı ile onur konuğu olarak 1889-1970 yılları arasında yaşamış Antep'i Gaziantep yapan kahramanlardan aynı zamanda Çanakkale Gazisi Tüfekçi Yusuf’un torunu olan Şule Sayın ve çok sayıda davetli de katıldı.

ATALARIMIZDAN ALDIĞIMIZ MİRASI GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamalarında Antep savunmasının Anadolu ve milli mücadeledeki önemini dile getiren GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir "Değerli gençler, bu topraklar 'Yapamam deme yapan senden üstün değildir' diyen Tüfekçi Yusuf’un, Kilis yolunu düşmana dar eden Şahinbey’in, annesini koruyan ilk şehidiniz Şehitkamil’in, Fransızları püskürten Karayılan’ın sizlere bıraktığı topraklardır. Gaziantep savunmasında tanıdığımız kahramanlarımız kadar görünmeyen kahramanlar da vardı. Özdemir Bey, Nuri Pazarbaşı ve niceleri şuan siz değerli öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulumuzun kurucusu merhum Cemil Alevli de onlardan biriydi. Gaziantep Kolej Vakfı’nı kurmadan yıllar önce Balıklı cephesi sorumlusu olarak görev almıştı. Bizler de GKV Özel Okullarının eğitim neferleri olarak her zaman Antep savunmasındaki ruhu ilke edinip ülkemizin ve ilimizin gelişmesi için yılmadan çalışmaya, şehitlerimizin kazandığı zaferleri bilimsel, akademik ve kültürel başarılarla taçlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törenin onur konuğu Tüfekçi Yusuf’un torunu Şule Sayın ise yaptığı konuşmasında Tüfekçi Yusuf’un Çanakkale Zaferi ve Antep Savunmasında büyük başarılara imza atmış Gaziantep sevdalısı olduğundan bahsetti. Sayın, "Tüfekçi Yusuf, tüfek konusundaki tamir becerisinden dolayı tüfekçi lakabını almıştır, aynı zamanda Antep Savunmasında İmalat-ı Harbiye Ustalarından biridir. Kendisine ait "yapamam deme, yapan senden üstün değildir" sözü, Antep Savunması sırasında nice zorlukları aşma gücünü kendinde nasıl bulduğunu anlatmaktadır. Ürettiği tüfekler ve yetiştirdiği çıraklarla milli mücadeleye katkıda bulunmuş değerli bir zanaatkardır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından törene GKV Özel Liseleri Orkestrasının seslendirdiği Mor Meni türküsü, kahramanlık destanı drama gösterisiyle Antep Savunması konulu Oratoryo, lirik dans çello eşliğinde “Memleketim” şarkısı, “Eledim” türküsü seslendirildi. Etkinliklerin sonunda 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken törenin sonunda GKV Özel Liseleri Orkestrası: Karayılan Türküsüsün seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlik sonrası görev alan idareci, öğretmen ve öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 25 Aralık kutlamalarının ay sonuna kadar devam edeceği de ifade edildi.

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