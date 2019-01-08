Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu. Kayan araçlar yoldan çıkarken, yaralanan olmadı.

Gebze Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi'nde gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçların sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle araçlarının hakimiyetini kaybetti. Gizli buzlanma nedeniyle 1 yolcu otobüsü yoldan çıktı. 1 otomobil ve 1 kamyonet de kayarak sürücüleri tarafından güçlükle manevra yapılarak yolda tutulmaya çalışıldı. Kazalarda yaralanan olmadı. Araçların yolda güçlükle ilerlemesi üzerine Gebze Belediyesi ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.