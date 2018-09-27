Gizemli Raflar' pastası ile altın madalya kazandı 

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Dilek Pehlivan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nin minyatür kategorisinde 'Gizemli raflar' adlı çalışmasıyla altın madalya kazandı.

Bu yıl ikincisi Ankara'da düzenlenen 'Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali', pasta sanatına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Avrupa ülkeleri, İran,Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden de 500'e yakın pastacının katılım sağladığı festivalde 140 pasta jeri önüne çıkarıldı. Pasta ustalarının hünerlerini sergilediği etkinlikte minyatür kategorisinde yarışmaya katılan Çerkezköy'de bir lokantanın pasta şefi olan Dilek Pehlivan, yaptığı çalışma ile altın madalya kazandı. Tamamının el işçiliği ile yapıldığı 'Gizemli Raflar' isimli çalışma, özgün tasarımı, konusu, hassas işçiliği ve gerçeğe yakın dokusu ile festivalin en dikkat çeken çalışması arasında yer aldı. Özgün tasarımların sergilendiği pasta yarışmasının jürileri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu(TAŞFED) Genel Sekreteri Bayram Özrek, Lefkoşe Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, Dünya'da beş altın madalyayı tek bir yarışmada aynı anda özelliğine sahip Türk Şef Tuba Geçkil, Türkiye Aşçılar Federasyonu(TAFED) kurucu Başkanı Haşim Demirtaş ve Dünya Aşçılar Federasyonu üyesi Jeton Taravari yer aldı.

'PASTAYI 45 GÜNDE HAZIRLADIM'

İlk kez katıldığı yarışmada birinci olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Dilek Pehlivan, "Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde minyatür kategorisinde birinci olduğum için mutluyum. 'Gizemli Raflar' isimli çalışmayı 45 günde hazırladım. Bu tip butik pastaları da iki yıldır yapıyorum" dedi.