Girişimcilik eğitimleri farklı bir anlayışla yapılmalı

ADANA, () - GİRİŞİMCİLİK Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, girişimcilik eğitimlerinin daha başarılı olması için eğitimci, eğitim yeri ve formatta anlayış değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

GED Başkanı Esra Özden, Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı 'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'nda konuştu. KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine değinen Esra Özden, "KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri ve destekleriyle bu konuda farkındalık yaratıldı, çok önemli gelişmeler sağlandı. Ancak daha başarılı sonuçlar için bu eğitimlerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

Esra Özden, Türkiye'nin daha fazla ve daha etkin girişimciye ihtiyacı bulunduğuna vurgu yaparak, "Girişimcilik eğitimi alanında, GED olarak, KOSGEB'le önemli adımlar attık. Farkındalık yarattık. Gençlerimize kamu ve özel sektörde çalışmak yerine kendi işinin patronu olma fırsatı penceresi de açtık. Ama bu sistemde eksikler var. Kısa sürede tamamlamazsak, kaynaklar heba olacak, başarı gelmeyecek" diye konuştu.

KATILIMCI VE SEKTÖR AYRIMI OLMALI

KOSGEB'in Uygulama Girişimcilik Eğitimi'nin revize edilmesi gerektiğini anlatan GED Başkanı Esra Özden, şöyle konuştu:

"Girişimci adaylarına 4 günlük eğitim veriliyor. 'Uygulamalı' deniyor; ama eğitim yine konferans salonlarında yapılıyor. Bu eğitimlere hayalinde yazılım programcılığı olan da, butik açacak olan da aynı anda alınıyor. Yüksek lisansını tamamlayanla ilköğretim mezununa aynı sınıfta ders veriliyor. Kurslar bu ayrım yapılarak sürenin en az yarısı kursiyerin iş fikrine uygun işletmelerde verilecek şekilde düzenlenmeli."

Açılışın ardından çalıştay kapsamında 'Kalkınmanın Anahtarı: Girişimcilik' konulu panelde GED Başkanı Esra Özden, TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asuman Akdoğan katılımcılara sunum yaptı.

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