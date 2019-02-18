Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitim’ programları ile ekonomiye yeni girişimciler kazandırmayı sürdürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, genç girişimci ve start-up oranlarıyla Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Girişimciliği bir kültür olarak benimsemeliyiz” dedi.

Şimdiye kadar KOSGEB ile birlikte 40’a yakın ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’ sayesinde 1.000’e yakın girişimciye ulaşan BTSO, bu noktada Türkiye’ye örnek oluyor. 2018 yılında gerçekleştirilen eğitim programlarından yararlanan girişimci adayları sertifikalarını törenle aldı. Oda Hizmet Binası’ndaki programda konuşan

'GİRİŞİMCİ RUHUMUZ HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRACAK'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO olarak yeni girişimcilere yönelik projeler ile ülke ekonomisinin kalkınma hamlesine yüksek oranda katkı sağladıklarını kaydetti. Aytuğ Onur, “Ülkemiz, dünya genelindeki girişimci oranlarına göre yeni girişimci sayıları bakımından oldukça iyi bir konumda. Türkiye ekonomisinin tüm parametrelerde daha başarılı olması, yeni girişimcilerimiz ile olacaktır. Ülkemiz için ihracat ve üretim ne kadar önemli ise girişimci ruhu da bir o kadar önemli teşkil etmektedir. Bursa iş dünyası olarak girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen’in de katıldığı program, sertifika töreninin ardından sona erdi.

HİJYEN EĞİTİMLERİNDEN 1.200’DEN FAZLA ÇALIŞAN FAYDALANDI

BTSO Akademi Projesi kapsamında düzenlenen ‘Hijyen Eğitimleri’nden faydalanan kursiyerler Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen tören ile sertifikalarını aldılar. Programda Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. BTSO, 2014 yılından bu yana düzenlediği ‘Hijyen Eğitimleri’ ile şimdiye kadar 1.200’den fazla çalışanın faydalanmasını sağladı.

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