Girişimcilere yönelik 13 milyon liralık projeler onaylandı

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 'Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na sunduğu, 13 milyon 100 bin lira tutarında 2 proje onaylandı. Projelerden bin 500 kişi yararlanacak.

DTSO'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 'Cazibe Merkezleri Destekleme Programı' kapsamında sunduğu 2 proje onaylandı. İlki 8 milyon 700 bin lira olan 'Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi Programı' ile girişimcilere, işini kurana kadar tüm aşamalarda destek olması amaçlanıyor. Bu projeden yılda bin kişinin yararlandırılması hedefleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ve 4 milyon 400 bin lira maliyetli ikinci proje olan 'Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi' ile de tekstil, mobilya, inşaat, reklam ve idari hizmetler gibi konularda yılda 500 kişiye yazılım ve tasarım desteği verilmesi hedefleniyor.

'İŞİ KURANA KADAR TÜM AŞAMALARDA DESTEK VERECEĞİZ'

Projeler onayı, DTSO binasında düzenlenen törenle imzalandı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, kentin gelişmesindeki en önemli engellerden birinin genç nüfusa rağmen girişimci sorunu olduğunu söyledi. Kaya, şunları söyledi:

"2 projenin de temelinde yatan tam da Diyarbakır'ın bu genç nüfusunu hem girişimcilik ruhunu hem sanayinin ve iş alanlarının ihtiyacını karşılama anlamında bir eğitim programı. En önemli özelliklerinden bir tanesi de sivil toplum, kamu ve sanayicinin aynı alanda çalışacağı, hem birlikte üreterek hem de kişileri istihdam ederek oluşturacağı bir proje. Öncelikle bu projeye destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Birinci projemizle Diyarbakır'da odamızın bünyesinde bir girişimci destek merkezi açacağız. Bu tamamen girişimciliğe destek veren bir merkez olacak. Burada hem eğitim salonları, hem açık ofisler, hem atölyeler olacak. Burada eğitim danışmanlığı gibi etkinlikler yapılacak. Burada belki de en önemli konulardan birisi de bu eğitimin kendi işini kurmak isteyen kadınlara ve gençlere yönelik bir eğitim programı olacak olması. Girişimcilere iş kurma isteğinden başlayarak, işini kurana kadar tüm aşamalarında destek verilen bir sistem bir program geliştiriyoruz. Yani sadece bir girişimcilik eğitiminin ardından sertifikasını verip yollayarak değil, girişimcilik eğitimi vereceğiz, kendisine kredi bulma ile ilgili KOSGEB'in bu anlamda kredileri var. Kredi bulmadan tutun da işini kurana kadar, kurup geliştirme boyutunda da destek veren bir proje. Burada aynı zamanda yeni fikri olanlara iş olanağı açma boyutu da var."

'YAZILIM VE TASARIM DESTEĞİ VERİLMESİ HEDEFLENİYOR'

Kaya, ikinci proje için atıl durumda olan bir binanın aslına uygun hale getirilip, burada tekstil, mobilya, inşaat, reklam ve idari hizmetler gibi konularda yazılım ve tasarım desteği vermeyi hedeflendiğini ifade ederek, "Birinci girişimci projesinde yılda bin genç insanımızı ve kadınımızı bu programdan yararlandırmayı hedefliyoruz. İkinci projedeki hedefimiz 500 insanımızı yazılım ve tasarım programlarında yetiştireceğiz. Kentin ihtiyacı olan her sektörün tasarım ve eğitimini vereceğiz. Önü açık bir akademi oluşturacağız. Kentimizdeki gençlerimizin, girişimcilerimizin hem de sistemini oturtmuş firmalarımızın yararlanabileceği bir yapıyı oluşturacağız. Yılda en az bin 500 kişiyi bu şekilde geliştirerek hem mevcut işletmelerimizin gelişmesini sağlayacağız hem de gençlerimizin eğitimler alarak hem istediği konularda hem de varsa yeni buluşlarını değerlendireceğiz. Patent ve haklarını koruyacak bir sistem oluşturacağız" diye konuştu.

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