Girişimcilere mentorluk desteği

GİRİŞİMCİ gençler, projelerine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi aracıyla yön veriyor. İEÜ ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bireysel Genç Girişim Destek Programı" kapsamında projelerini hayata geçirmek isteyen gençler, mentor desteği aldı.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, 20 genç girişimci, engelli bireyler, çocuk istismarı, sanal market, animasyon gibi farklı alanlarda planladıkları projelerini anlattı. Projeler, mentor değerlendirmesinin ardından TÜBİTAK'ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında açılan ve girişimcilere 150 bin TL hibe desteği sağlayan programa sunulacak. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, girişimci gençlerin hem sosyal hem de yaratıcı endüstri alanlarında projeleri olduğunu ve yol göstericiliğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Gençlerimiz, robotik el üretiminden ziraat uygulamalarına, çocukların korunmasından sosyal buluşma platformu oluşturulmasına dek farklı projeler geliştiriyor. Bu projelerin sadece fikir aşamasında kalmasını istemiyoruz. Bu amaçla, gençlerimize yol göstericilik yapıyoruz. Fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceğinin girişimcilikte olduğunu düşünüyoruz. Projelerinin hayat bulması için onlarla birlikte adımlar atıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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