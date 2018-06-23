Girişimci fikirlere üniversite desteği

YAŞAR Üniversitesi TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında girişimcilere danışmanlık desteği vermeye yetkilendirilen 23 kurumdan biri oldu.

TÜBİTAK'ın girişimcilere hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı sonuçları açıklandı. Yaşar Üniversitesi, genç girişimcilerin, 150 bin TL'ye kadar hibe alabildikleri bu programa, başvuru sürecini yürütecek olan 23 kuruluş arasında yer almayı başardı. Yaşar Üniversitesi program kapsamında, Temmuz 2018 itibariyle genç girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulunan iş fikirlere girişimcilik eğitimi hizmeti sunacak ve nitelikli iş planı hazırlama ile iş planlarının son olarak değerlendirilmesi için bu iş planlarını TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlayacak. Nitelikli iş planlarını, uygulayıcı kuruluş aracılığıyla TÜBİTAK'a ileten girişimciler 150 bin TL'ye kadar olan hibeyi almak için hazırlanacak.

150 BİN TL'YE KADAR HİBE

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur, "TÜBİTAK tarafından, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri ve şirket kurmaları için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı ve girişimcilere 150 bin TL'ye kadar hibe imkanı sunan bir destek programı. BİGG Uygulayıcı Kuruluş olarak seçilen kuruluşlar, girişimcilere, birçok ilde iş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, rehberlik, ön kuluçkalık vb. gibi hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştiriyor. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları hazırlayıp uygulayıcı kuruluşlardan ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvuruyor" diye konuştu.

İŞ FİKRİ OLANLARA DESTEK

BİGG Programının girişimcilere sağladığı avantajları da anlatan Dr. Tomur, "Üniversite olarak diğer uygulayıcı kuruluşlardan farkımız; uygulayacağımız özgün mekanizma ile Yaşar Holding, EGİAD ve TÜSİAD Girişimcilik Grubu başta olmak üzere ağımızda yer alan sektör temsilcileri BİGG Programı'nın 1. aşamasındaki tüm süreçlere etkin bir şekilde dahil edilecek. Bu kapsamda; iş fikri olan girişimcilere ulaşılması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, iş planının hazırlanması süreçlerinin tamamı iş birliği yaptığımız kuruluşlarla yürütülecek. Böylelikle, prototip hazırlama ve ticarileştirme süreçlerinin de bu şekilde yürütülmesiyle iş fikrinin sürdürülebilir ticari başarıya ulaşma olasılığı artırılacak" dedi.

İZMİR, ()

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