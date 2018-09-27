Giresun’da yasadışı bahis operasyonu

GİRESUN'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan ve oynayan şahıslara yönetilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Giresun’da 8, İstanbul’da 3 olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı, 3 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bazı dokümanlara el konulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Giresun’da yakalanan şüphelilerden biri Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğümüzden salıverilmiş, diğer 7 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.