Giresun’da belediyeden ‘Egemenlik’ yürüyüşü

GİRESUN Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yürüyüşü düzenlendi.

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Egemenlik Yürüyüşü’ Debboy mevkiinden başladı. Gazi Caddesi boyunca, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların katıldığı yürüyüş belediye bandosunun çaldığı marşlarla devam etti. Belediye Başkanı Kerim Aksu, eşi Müge Aksu da çocukların arasında yürüyüşe eşlik etti. İzmir Marşı eşliğinde binlerce çocuğun arasında Atatürk Meydanı’na gelen Başkan Aksu, coşkulu kalabalığı selamladı. Dünyada koltuğunu çocuklara bırakan tek lider Atatürk olduğunu hatırlatan Aksu, “Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk’ün dünyada ilk kez makamını bir çocuğa bıraktığı günün 98. yılını kutluyoruz. Dünyada hiçbir lider makamını çocuklara bırakmamıştır. Bu geleneği yıllardır sürdürüyoruz. Bugün hep beraber çok önemli bir günü yaşıyoruz. Bugünü Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına bayram ilan eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bugün birçok ilde bu bayramı kutlamıyorlar. Giresun’da ise binlerce çocuk, velisi ile bu bayramı coşkuyla kutluyor. Giresun Atatürk’e bağlılığını, Cumhuriyet’e bağlılığını bugün yine göstermiştir. Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sizlerle bir kez daha gurur duyuyorum” diye konuştu.

Atatürk Meydanı’nı dolduran binlerce çocuğa Atatürk ve Türk bayrağı ile balon dağıtıldı, çeşitli oyunlar hazırlandı. Törende Giresun Belediyesi Konservatuarı drama öğrencileri tarafından bir konser verildi. Belediye Başkanı Kerim Aksu çocuklarla beraber hazırlanan platforma el izi bırakarak dünyaya barış mesajı verdi. Çocuk şöleni akşam saatlerine kadar devam etti.

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