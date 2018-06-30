Giresun milletvekilleri mazbatalarını aldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()- GİRESUN'da 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili seçilen Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk ve Necati Tığlı bugün mazbatalarını aldı.

Ak Parti’den milletvekili seçilen Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile CHP’den milletvekili seçilen Necati Tığlı, bugün mazbatalarını İl Seçim Kurulu ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demir’den aldı.

Ak Parti’den ilk kez milletvekili seçilen Kadir Aydın, yaptığı açıklamada, tüm teşkilata teşekkür ederek, bundan sonra yeni Türkiye yolunda, hep birlikte yeni hedeflere koşacaklarını söyledi.

Aydın, “Bundan sonra bize düşen, ilimizin menfaatleri doğrultusunda iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktır. Ortak akılda buluşup proje üretip, bu projeleri hizmete dönüştürmektir” dedi.

CHP’den seçilen Necati Tığlı ise, “Bu bir bayrak yarışıdır, aldığımız bu kutsal bayrağı zirveye taşımak ve zirvede tutmak için gece, gündüz çalışacağım. Giresun’un her sorununun, Giresunlunun taleplerinin takipçisi olacağım. İktidarın yapamadıklarını, ihmal ettiklerini her zaman takip edip, halkımızla paylaşacağım. Çok çalışıp halkın desteğini, takdirini kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasinin, hukuk devletinin, çağdaş yaşamın ve Cumhuriyetin teminatıdır. Bize verilen sorumluluk bilinciyle ülkemize hizmet edeceğim” diye konuştu.

4 vekil daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi, Giresun için birlikte çalışacaklarını belirtti.