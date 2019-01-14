Giresun Kalesi'ne teleferik yapılacak

GİRESUN Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Kalesi’ne sahilden teleferik projesinin kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Aksu, "Hacı Hüseyin mevkiinden Giresun Kalesi'ne teleferikle çıkacağız. Bu projeyi kredi kullanarak yapacağız. Önümüzdeki ay bu projenin tüm detaylarını açıklayacağım" dedi.

Aksu, yaptığı toplantıda, gündeme dair açıklamalarda bulunduktan sonra kültür merkezi, hizmet binası ve kaleye teleferik projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Aksu, "Göreve geldiğimizden bu yana verdiğimiz bütün sözleri gerçekleştiriyoruz. Sadece pazar alanını yapamadık, çünkü hukuki sorunlar önümüze çıktı. Oraya yeniden iyileştirme yapacağız, pazarın üstünü kapatacağız ve düzenleme yapacağı. Belediyemiz kendi imkanları ile kültür merkezi projesini ihale etti, yakın zamanda temelini atacağız. 400 koltuk kapasiteli, içinde konservatuvar, derslikler ve çok amaçlı salonlar bulunan bütün bir proje Giresun’a kazandırılacak” dedi.

Yapmayı en çok istediği projelerden birinin de teleferik projesi olduğunu aktaran Aksu, “Bununda çalışmalarını tamamladık. Hacı Hüseyin mevkiinden Giresun Kalesi'ne teleferikle çıkacağız. İşletmesini belediyemiz yapacak ve proje kendi kendini ödeyecek. Bu projeyi kredi kullanarak yapacağız. Önümüzdeki ay bu projenin tüm detaylarını açıklayacağım” diye konuştu.

Başkan Aksu, göreve geldiğinde hizmet binalarının yetersiz olduğunu ancak geçen süre içinde birçok hizmet binası yaptıklarını da kaydederek, "Belediyede ihtiyacı karşılayacak araç sayısı yoktu, bunu bugün tam 4 katına çıkardık. Makine İkmal Müdürlüğü binasının yapımına Giresun Organize Sanayi Bölgesinde başlayacağız. Giresun Belediyesi kendi imkanlarıyla saat gibi çalışan bir yapı olarak çalışmalarına devam edecek. Kültür merkezi, Makine İkmal Binalarımızın finansmanı kredi kullanılmadan sağlanacak" ifadesinde bulundu.