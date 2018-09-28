Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 'Vampir kelebek’ fındık için zararlı değil

GİRESUN Fındık Araştırma Enstitüsü’nden (FAE) yapılan açıklamada “Yalancı kelebek, sebze, meyve, süs bitkileri, çalı formundaki bitkiler ve yabancı otlar gibi pek çok konukçu bitki ile beslenmektedir. Bu konukçular fındık konukçuları arasında görülse de fındık için önemli bir zararlı değildir” denildi.

FAE tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda ülkeye bulaşmış, tarım ve kentsel alanlarda sorun oluşturmaya başlamış istilacı bir böcek türü olan ve ‘vampir’ kelebek olarak tabir edilen ‘yalancı kelebek’in (Ricania japonica) Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde hızla yayılmış durumda olduğu belirtildi. Alınacak tedbirler ile ilgili FAE tarafından Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Giresun İl Özel İdaresi yetkilileri, merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik toplantı düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, toplantıda zararlı tanıtılarak hangi bitkilerde zarar yaptığı, nerelerde yumurta bıraktığı ve Giresun’da toplantıya katılan paydaşlarla ortak hareket edilerek yapılacak budama çalışmalarıyla bu zararlının popülasyonunun düşürülebileceği ve yapılması gereken kültürel mücadele hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle Rize, Trabzon ve Artvin illerinde popülasyonu yoğun olan bu zararlın son yıllarda Giresun’da da artış gösterdiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

“Yalancı kelebek adı verilen bu zararlı tarım ürünlerinde, park ve bahçelerdeki süs bitkileri ve çalılarda zarar yapmasının yanı sıra geceleri evlere ışığa gelmelerinden dolayı insanlara da rahatsızlık vermektedir. Yalancı kelebeğe karşı Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR ve 5 araştırma enstitüsü ile birlikte ülkesel bir proje başlattı. Bu projede Fındık Araştırma Enstitüsü de yer almakta olup, enstitü bazı bitki esanslarının zararlıya karşı etkilerini araştırmaktadır. Giresun ilinde zararlının popülasyonu Rize, Trabzon, Artvin illerindeki kadar yoğun değildir. Ancak özellikle sahil kesimlerde zararlının varlığı bilinmektedir ve son birkaç yıldır evlerde de görüldüğüne ve rahatsızlık verdiğine dair şikayetler gelmektedir. İlimizde zararlı popülasyonunun yoğun olmaması önemli bir avantaj olup popülasyonun artmaması için alınması gereken bazı tedbirler bulunmaktadır.”

Açıklamada, alınacak tedbirlerle ilgili de, “Yalancı kelebeğe karşı alınacak tedbirlerin başında kültürel mücadele gelmektedir. Yalancı kelebeğin yumurta bıraktığı bitki artıklarının budanması ve daha sonra yakılarak imha edilmesi ile popülasyon önemli derecede azaltılabilmektedir. Zararlı kış mevsimini yumurta döneminde geçirir. Zararlı yumurtalarını özellikle otsu ve çok yıllık bitkilerin taze sürgünlerine, yarı odunsu ince dallarına, kabuk altına, doku içerisine toplu halde bırakırlar. Yumurta koymak için daha çok kuru ya da kurumaya yüz tutmuş ince sürgün ve dalları tercih ederler. Bu dönemde yapılacak mücadele ile zararlının yumurtaları yok edileceği için ilkbahar yaz dönemindeki nimf ve ergin popülasyonu da oldukça azalmış olacaktır. Sonbaharda başlayan mücadeleye mayıs ayına kadar devam edilebilir” bilgilerine yer verildi.

Kelebeğin fındıkta da görüldüğü ancak önemli bir zararlı olmadığının vurgu yapıldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Yalancı kelebek, sebze, meyve, süs bitkileri, çalı formundaki bitkiler ve yabancı otlar gibi pek çok konukçu bitki ile beslenmektedir. Bu konukçu bitkiler fasulye, biber, patlıcan, lahana, salatalık, mısır, kivi, incir, yenidünya, karayemiş, böğürtlen, asma, elma, şeftali, yabani hurma, mandalina, ceviz, kestane, fındık, çay, kızılağaç, mürver, ortanca, eğrelti otu, ısırgan, akasya, pelin, lavanta şeklinde sayılabilir. Fındık konukçuları arasında görülse de fındık için önemli bir zararlı değildir.”