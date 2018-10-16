Giresun Emniyetinden ‘drone’ ile trafik kontrolü

GİRESUN Emniyet Müdürlüğü, drone ile yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere 8 bin 988 lira trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Karadeniz Sahil Yolu ve Giresun-Dereli yolu üzerinde, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacı geçtiğimiz hafta içinde drone ile havadan trafik denetimleri yapıldığı belirtildi.

Drone ile kural ihlali yaptığı tespit edilen 55 sürücüye 8 bin 988 lira trafik cezası uygulandığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“İhlal edilen trafik kural ihlalleri incelendiğinde sürücülerin en fazla, ‘geçmenin yasak olduğu yerde öndeki aracı geçmek’, ‘hatalı sollama’, ‘şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’ ve ‘kırmızı ışıkta geçmek’ kurallarını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Kazaların azaltılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının kazandırılması için havadan drone ile trafik denetimlerimiz devam etmektedir.”