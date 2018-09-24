Giresun'da standart altı balık avlanıyor tepkisi

GİRESUN'da Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, bölgede avlanan mezgit ve istavritin standart altında avlandığını belirterek yetkilileri denetimler için göreve çağırdı.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonunda palamut avcılığının istenilen düzeyde gittiğini belirtti. Hava şartlarının iyi gitmesi halinde 2 ay daha palamut avcılığı yapılacağını aktaran Arslan, tezgahlarda bunun yanında mezgit ve istavrit bulunduğunu belirtti. Arslan, “Mezgit ve istavritte tezgahta bolca var ama şu an avlanan balıklar standart altı, buna nasıl müsaade ediyorlar onu pek anlamış değilim” dedi.

İlerleyen günlerde hamsinin çıkacağını ancak ifade eden Arslan, “Hamsi avcılığının da erken başlamasını sezonun uzun süre sürdürülebilmesi için doğru bulmuyorum. Hamsi Eylül sonu ve Ekim ayı başlarında başlıyor, 1 ay avcılıktan sonra hamsi kıyılarımızı terk ediyor. Bu nedenle hamsi avcılığına biraz geç başlanmasında fayda var” diye belirtti.

Şu an tezgahlarda Marmara hamsisinin olduğunu ancak avlanma şeklinin çok yanlış olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti:

“Marmara’da avlanan hamsiler ise ışıkla avlanıyor. Bu ışıkla avcılık denizlerimize çok fazla zarar veriyor. Marmara denizini özellikle bir göl olarak düşünürsek bu avcılığın vereceği zararı görürüz. Çünkü binlerce vat denize ışık vererek balığı bir araya topluyorlar ve bu şekilde avlıyorlar. Bu şekilde balığa hiçbir şekilde yaşam hakkı da tanımıyorlar. Devletin kolluk güçlerinin en fazla olduğu yer Marmara denizinde bu gibi şeyler önlenemiyor.”