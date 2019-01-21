Giresun'da sağlık çalışanlarından şiddet tepkisi

ÖZ Büro İş Sendikası Giresun İl Başkanı Hamza Türkmen, “Hastanelerimizin özellikle acil servislerinde darp olaylarının son bulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması şarttır” dedi.

Türkmen, Giresun Üniversitesi Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde, bir sağlık çalışanının sözlü ve fiziki saldırıya uğraması nedeniyle hastanede açıklama yaptı. Hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için büyük fedakarlıklarla, gece ve gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddetin her geçen gün daha da artarak devam ettiğini belirten Türkmen, “Sebebi her ne olursu olsun bu ve benzeri saldırıları kabul etmiyor, bu saldırıyı yapan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Bu olay bir kez daha sağlıktaki şiddetin çirkin yüzünü ve alınan önlemlerin hala yetersiz olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Hastanelerimizin özellikle acil servislerinde darp olaylarının son bulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması şarttır” diye konuştu.

“Toplumun özellikle sağlık çalışanlarına gerekli desteği ve duyarlılığı göstermesi sağlık hizmeti veren çalışanlarımızı olumlu yönde etkileyecektir” diyen Türkmen, “Bu menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, şiddetin her türlüsüne karşıyız ve şiddete hayır diyoruz” ifadesinde bulundu.